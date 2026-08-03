Московский пенсионер скончался, прикоснувшись к полотенцесушителю Причиной смерти московского пенсионера мог стать удар током от полотенцесушителя

Москва3 авг Вести.В своей квартире на северо-западе Москвы при странных обстоятельствах скончался 78-летний москвич. По предварительным данным, его ударил током полотенцесушитель, пишет MK.RU.

По сведениям издания, днем 2 августа пенсионер зашел в ванную комнату, где в тот момент работала стиральная машина, дотронулся рукой до расположенного рядом полотенцесушителя и вдруг громко закричал.

Пенсионер странно погиб после удара током в московской квартире говорится в публикации

Прибежавшая на крик жена с трудом оторвала мужа от батареи. После этого он упал в ванную и через некоторое время скончался.

Вероятно, пожилой мужчина получил смертельный разряд тока, однако проблем с электрикой в квартире не нашли ни прибывшие по вызову сотрудники МЧС, ни вызванный позже частный мастер, пишет газета.