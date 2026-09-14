Военный из Британии погиб на Украине в ДТП Британский военный погиб в ДТП на Украине

Москва14 сен Вести.Британский военный погиб на Украине в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает министерство обороны Великобритании.

С глубоким сожалением сообщаем, что военнослужащий вооруженных сил Великобритании погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на Украине говорится в сообщении британского Минобороны

Инцидент произошел в субботу, британские власти обещают позднее обнародовать детали происшествия.

Это второй подтвержденный случай гибели британского военного на Украине. Первый произошел 9 декабря 2025 года: тогда Минобороны Великобритании сообщало о гибели капрала парашютно-десантного полка Джорджа Хули, находившегося на Украине в качестве наблюдателя за испытаниями вооружений ВСУ.