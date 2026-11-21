Москва21 нояВести.Рабочий в Лондоне получил удар током, когда украшал рождественскую елку в торговом центре. Он скончался от полученных травм, сообщило издание Metro.
Инцидент произошел утром 18 ноября в торговом центре Brent Cross на севере британской столицы.
Рабочий в возрасте около 40 лет получил травмы в среду утром, когда развешивал праздничные украшения на елке… Его доставили в больницу, однако на следующий день он скончалсяговорится в публикации
Полиция Лондона уведомила родственников погибшего и начала расследование обстоятельств его гибели.
Ранее в Лондоне впервые с 1968 года человек был насмерть сбит паровым локомотивом.