Лондонский рабочий погиб от удара током при украшении рождественской елки Рабочий в Лондоне погиб, пытаясь украсить елку гирляндой

Москва21 ноя Вести.Рабочий в Лондоне получил удар током, когда украшал рождественскую елку в торговом центре. Он скончался от полученных травм, сообщило издание Metro.

Инцидент произошел утром 18 ноября в торговом центре Brent Cross на севере британской столицы.

Рабочий в возрасте около 40 лет получил травмы в среду утром, когда развешивал праздничные украшения на елке… Его доставили в больницу, однако на следующий день он скончался говорится в публикации

Полиция Лондона уведомила родственников погибшего и начала расследование обстоятельств его гибели.

Ранее в Лондоне впервые с 1968 года человек был насмерть сбит паровым локомотивом.