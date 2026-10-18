При обрушении световой мачты в индийском колледже пострадали 25 человек

Более 20 человек пострадали в результате падения световой мачты в Индии При обрушении световой мачты в индийском колледже пострадали 25 человек

Москва18 окт Вести.Один человек погиб и еще 25 пострадали в результате падения световой мачты в одном из колледжей на юге Индии.

Инцидент произошел вечером 17 октября в штате Телангана. За падением осветительной конструкции последовал пожар на площадке, что стало причиной паники среди студентов, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Причины происшествия устанавливаются. Пострадавшие доставлены в больницу. Состояние некоторых из них оценивается врачами, как тяжелое.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек погибли в Индии в результате давки, возникшей в ходе религиозного праздника. Еще несколько человек получили травмы и были доставлены в больницу.