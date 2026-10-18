Hindustan Times: грузовик сбил насмерть 15 человек у храма в Индии

Грузовик въехал в толпу у храма в Индии, есть погибшие Hindustan Times: грузовик сбил насмерть 15 человек у храма в Индии

Москва18 окт Вести.Грузовик въехал в толпу молящихся рядом с храмом в городе Гвалиор в центральной части Индии, 15 человек погибли и 27 пострадали. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.

Согласно ее данным, инцидент произошел вечером в субботу, 17 октября. По словам представителя правоохранительных органов, предварительное расследование показало, что водитель потерял контроль над грузовиком из-за технической неисправности.

Пострадавшие доставлены в несколько больниц города, пишет издание.

Ранее в Индии погибли не менее 17 человек при давке на религиозном празднике Дурга-пуджа в Калькутте.