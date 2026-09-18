Geo TV: 15 человек погибли в результате взрыва возле мечети в Пакистане

В результате взрыва возле мечети в Пакистане погибли 15 человек Geo TV: 15 человек погибли в результате взрыва возле мечети в Пакистане

Москва18 сен Вести.Взрыв произошел возле мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Жертвами стали не менее 15 человек, еще 50 получили ранения, сообщил телеканал Geo TV.

Взрыв прогремел во время пятничной молитвы. По данным телеканала, в ворота комплекса "Полис-лайнс" врезался начиненный взрывчаткой автомобиль. За рулем машины находился террорист-смертник.

В результате инцидента одна из стен мечети обрушилась. Сейчас на месте работают сотрудники спасательных служб. Пострадавшие граждане доставлены в больницу. Среди раненых есть полицейские. Состояние нескольких человек оценивается как критическое.

После взрыва в районе мечети произошла перестрелка между террористами и сотрудниками полиции, указывает телеканал. Также, по его данным, после этого прогремел второй взрыв у здания Специального управления полиции.