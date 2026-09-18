Dawn: минимум 21 человек погиб при взрыве возле мечети в Пакистане

Число жертв взрыва возле мечети в Пакистане увеличилось до 21 Dawn: минимум 21 человек погиб при взрыве возле мечети в Пакистане

Москва18 сен Вести.По меньшей мере 21 человек погиб при взрыве у мечети, устроенном смертником в пакистанском городе Кохат на границе с Афганистаном. Об этом пишет газета Dawn.

Ранее сообщалось о 15 жертвах теракта возле мечети в Пакистане.

Как уточняет издание, число погибших выросло до 21 человека, среди них минимум 15 сотрудников полиции. Более 80 человек получили ранения, трое находятся в критическом состоянии.

Газета подчеркивает, что террорист направил начиненный взрывчаткой автомобиль в ворота полицейского комплекса. После взрыва на территорию комплекса попытались проникнуть не менее семи нападавших, однако шесть из них погибли в результате перестрелки с сотрудниками полиции.

Ответственность за теракт взяло на себя одно из подразделений группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (признана в РФ террористической и запрещена).

Ранее сообщалось о 15 жертвах теракта возле мечети в Пакистане.