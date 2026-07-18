На участке линии разграничения Индии и Пакистана произошла перестрелка NDTV: индийские военные открыли огонь на разграничительной линии с Пакистаном

Москва18 июл Вести.Индийские военные вступили в перестрелку на линии разграничения с Пакистаном, сообщил телеканал NDTV, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, инцидент, который продолжался примерно два часа, произошел вдоль линии контроля в секторе Раджаури, расположенном в регионе Джамму и Кашмир, территория которого является предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом.

Источники телеканала сообщили, что индийские военные предотвратили попытку "террористов" пересечь границу. Название конкретной группировки и другие подробности не приводятся.

Данный инцидент стал первым крупным нарушением режима прекращения огня после завершения индийской операции "Синдур" в мае 2025 года. Тем не менее, с того времени на разграничительной линии уже происходили мелкие перестрелки, отметил NDTV.

Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз обострились в апреле 2025 года после теракта вблизи города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир. В ответ Индия начала операцию "Синдур" и нанесла удар по "террористической инфраструктуре" на пакистанской территории. После четырех дней боевых действий стороны договорились о прекращении огня.

В мае 2026 года начальник штаба Сухопутных войск Индии Упендра Двиведи заявил, что индийская армия в случае необходимости готова к проведению аналогичной операции.