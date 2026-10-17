Москва17 октВести.Давка возникла на религиозном празднике в Индии, в результате погибли как минимум 17 человек. Информацию об этом распространил телеканал NDTV.
Трагедия произошла 17 октября на празднике Дурга-пуджа в городе Калькутта.
По меньшей мере 17 человек погибли и еще несколько пострадали в давке во временном павильоне для Дурги-пуджи в Северной Калькуттеговорится в материале
Пострадавших доставили в больницы.
Дурга-пуджа - индуистский праздник поклонения богине Дурге, который отмечается осенью.