NDTV: минимум 17 человек погибли при давке на религиозном празднике в Индии

Минимум 17 человек погибли на религиозном празднике в Индии NDTV: минимум 17 человек погибли при давке на религиозном празднике в Индии

Москва17 окт Вести.Давка возникла на религиозном празднике в Индии, в результате погибли как минимум 17 человек. Информацию об этом распространил телеканал NDTV.

Трагедия произошла 17 октября на празднике Дурга-пуджа в городе Калькутта.

По меньшей мере 17 человек погибли и еще несколько пострадали в давке во временном павильоне для Дурги-пуджи в Северной Калькутте говорится в материале

Пострадавших доставили в больницы.

Дурга-пуджа - индуистский праздник поклонения богине Дурге, который отмечается осенью.