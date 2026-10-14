13 детей погибли из-за крушения лодки на реке Ганг в Индии

13 детей погибли из-за крушения лодки на реке Ганг в Индии 13 детей погибли из-за крушения лодки на реке Ганг в Индии

Москва14 окт Вести.По меньшей мере 13 детей в возрасте до 15 лет погибли в результате крушения лодки на реке Ганг на северо-востоке Индии. Об этом сообщил глава местной администрации Вайшали Варши Сингх.

20 человек направлялись на праздник в деревню на другом берегу реки, когда лодка перевернулась, пишет газета The Times of India.

На данный момент извлечено 13 тел. Все жертвы были моложе 15 лет сообщила журналистам Сингх

Спасены семь детей. Они проходят лечение в больнице, и их состояние оценивается как стабильное. Поисково-спасательные операции продолжаются.