Семеро взрослых и двое детей погибли при стрельбе в Пенсильвании

Девять человек погибли при стрельбе в Пенсильвании Семеро взрослых и двое детей погибли при стрельбе в Пенсильвании

Москва10 окт Вести.Девять человек, включая двоих детей, погибли при стрельбе в городе Эри американского штата Пенсильвания, сообщил телеканал CBS.

Трагедия произошла на улице Перри-стрит около 17.00 по местному времени. По словам очевидцев, некий мужчина начал стрельбу на улице, а затем зашел в жилой дом.

Девять человек, в том числе двое детей, погибли в результате массовой стрельбы и многочасового противостояния в Эри говорится в сообщении телеканала

Полиция города сообщила, что стрелок покончил с собой.

Нет слов, которые могли бы адекватно выразить масштаб гибели людей. Из уважения к жертвам и их близким я не буду обсуждать подробности того, с чем столкнулись наши сотрудники сегодня. Наши следователи прямо сейчас напряженно работают над установлением всех обстоятельств произошедшего заявил начальник полиции Эри Рик Лора

4 октября в городе Виенна в американском штате Джорджия в результате стрельбы погибли два человека, еще 35 были ранены.

Днем ранее стрельба произошла в одном из торговых комплексов Лос-Анджелеса в Калифорнии. Жертвами стали минимум два человека.