Москва24 нояВести.Девять человек умерли от кори в американском штате Пенсильвания с начала года. Об этом заявили в местном департаменте здравоохранения.
Количество смертей, связанных с корью – девятьсказано в сообщении
По данным местных СМИ, очередная смерть от этой опасной болезни зафиксирована на прошлой неделе в округе Сентер, однако подробности не разглашаются по этическим соображениям, отметили власти штата.
За прошедшую неделю в Пенсильвании было выявлено 80 новых случаев кори, а всего с начала года известно более чем о 1,6 тыс. случаев заболевания. Почти каждый третий из заболевших – это человек, младше 18 лет.
Вспышка кори охватила отнюдь не только Пенсильванию. Случаи заболевания выявлены в 45 штатах, их общее число приблизилось к шести тысячам.
Ранее стало известно, что в штате Вирджиния зарегистрирован первый почти за полвека случай смерти от кори.