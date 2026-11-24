В Пенсильвании зарегистрирована девятая с начала года смерть от кори

Девять человек стали жертвами вспышки кори в Пенсильвании с начала года В Пенсильвании зарегистрирована девятая с начала года смерть от кори

Москва24 ноя Вести.Девять человек умерли от кори в американском штате Пенсильвания с начала года. Об этом заявили в местном департаменте здравоохранения.

Количество смертей, связанных с корью – девять сказано в сообщении

По данным местных СМИ, очередная смерть от этой опасной болезни зафиксирована на прошлой неделе в округе Сентер, однако подробности не разглашаются по этическим соображениям, отметили власти штата.

За прошедшую неделю в Пенсильвании было выявлено 80 новых случаев кори, а всего с начала года известно более чем о 1,6 тыс. случаев заболевания. Почти каждый третий из заболевших – это человек, младше 18 лет.

Вспышка кори охватила отнюдь не только Пенсильванию. Случаи заболевания выявлены в 45 штатах, их общее число приблизилось к шести тысячам.

Ранее стало известно, что в штате Вирджиния зарегистрирован первый почти за полвека случай смерти от кори.