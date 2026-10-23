Вспышка кори зафиксирована в многоквартирном доме в Московском районе Петербурга

В одном из районов Петербурга зафиксирована вспышка кори в многоквартирном доме Вспышка кори зафиксирована в многоквартирном доме в Московском районе Петербурга

Москва23 окт Вести.Вспышка кори зафиксирована в многоквартирном доме в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом заявила первый заместитель главы администрации Московского района Александра Захарова.

Количество заболевших и контактировавших с ними не называется.

Зафиксирована вспышка кори. На Киевской, д. 3, проходят противоэпидемические мероприятия: поквартирный обход со сбором информации о прививках. При наличии показаний предлагается вакцинация – написала она в своем канале в мессенджере МАХ

Наблюдение за контактными лицами будет осуществляться в течение 3 недель.

Ранее врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина рассказала о прививках для защиты от кори после контакта с больным.

Также гражданам рассказали о 5 прививках, которые нужно сделать во взрослом возрасте.