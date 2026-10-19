У пяти госпитализированных в Петербурге подтвердилась оспа обезьян

В Петербурге подтвердили оспу обезьян у пяти человек У пяти госпитализированных в Петербурге подтвердилась оспа обезьян

Москва19 окт Вести.В Санкт-Петербурге у пяти госпитализированных пациентов с подозрением на оспу обезьян подтвердилось заболевание, сообщили РИА Новости в Клинической инфекционной больнице имени Боткина.

Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.

О госпитализации пяти человек с подозрением на оспу обезьян стало известно 16 октября. Специалисты Роспотребнадзора оперативно приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию и запустили весь необходимый комплекс противоэпидемических мер.

За день до этого аналогичную проверку начали в Московской области, где под наблюдением также находятся пять человек.