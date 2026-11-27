Третий случай заболевания оспой обезьян в Петербурге связан с турпоездкой

В Петербурге выявлен третий случай с подозрением на оспу обезьян Третий случай заболевания оспой обезьян в Петербурге связан с турпоездкой

Москва27 ноя Вести.Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получило данные о случае заболевания оспой обезьян у гражданина.

Он связан с лицом, вернувшимся из туристической поездки.

Специалистами Межрегионального управления незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование говорится в заявлении ведомства в MAX

В настоящее время организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Накануне сообщалось о госпитализации в Петербурге двух пациентов с подозрением на оспу обезьян.