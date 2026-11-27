Москва27 нояВести.Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получило данные о случае заболевания оспой обезьян у гражданина.
Он связан с лицом, вернувшимся из туристической поездки.
Специалистами Межрегионального управления незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследованиеговорится в заявлении ведомства в MAX
В настоящее время организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Накануне сообщалось о госпитализации в Петербурге двух пациентов с подозрением на оспу обезьян.