Москва15 октВести.Минздрав Подмосковья сообщил о госпитализации пяти человек, контактировавших с заболевшим оспой обезьян. Об этом ведомство написало в MAX.
В Подмосковье проводятся противоэпидемические мероприятия, в рамках которых с профилактической целью госпитализированы 5 человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьянговорится в сообщении
Уточняется, что у всех пациентов взяли анализы, за ними ведется наблюдение. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное, проявлений заболевания нет.
Ситуация находится на контроле регионального Минздрава.