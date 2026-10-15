Минздрав сообщил о госпитализации пяти человек из-за оспы обезьян в Подмосковье

В Подмосковье госпитализировали пятерых контактировавших с больным оспой обезьян Минздрав сообщил о госпитализации пяти человек из-за оспы обезьян в Подмосковье

Москва15 окт Вести.Минздрав Подмосковья сообщил о госпитализации пяти человек, контактировавших с заболевшим оспой обезьян. Об этом ведомство написало в MAX.

В Подмосковье проводятся противоэпидемические мероприятия, в рамках которых с профилактической целью госпитализированы 5 человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян говорится в сообщении

Уточняется, что у всех пациентов взяли анализы, за ними ведется наблюдение. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное, проявлений заболевания нет.

Ситуация находится на контроле регионального Минздрава.