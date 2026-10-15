В Подмосковье начали расследование из-за возможного случая оспы обезьян Роспотребнадзор проверяет возможный случай заражения оспой обезьян в Подмосковье

Москва15 окт Вести.В Московской области стартовало эпидемиологическое расследование после того, как поступила информация о вероятном заболевании оспой обезьян. Об этом сообщило региональное Управление Роспотребнадзора на платформе MAX.

В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно‑эпидемиологическое расследование говорится в публикации

Отмечается, что специалисты сразу приступили к работе: организован весь необходимый комплекс противоэпидемических мер.

В настоящее время в рамках расследования устанавливают круг контактных лиц. Пять человек помещены в стационар и остаются под наблюдением врачей. Также выдано предписание о проведении дезинфекции.

Для выявления оспы обезьян у Роспотребнадзора есть зарегистрированные современные тест-системы, позволяющие обнаружить вирус максимально быстро.

Расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее Министерство здравоохранения Подмосковья сообщило о госпитализации пяти человек, контактировавших с заболевшим оспой обезьян.