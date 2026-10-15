Москва15 октВести.В Московской области стартовало эпидемиологическое расследование после того, как поступила информация о вероятном заболевании оспой обезьян. Об этом сообщило региональное Управление Роспотребнадзора на платформе MAX.
В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно‑эпидемиологическое расследованиеговорится в публикации
Отмечается, что специалисты сразу приступили к работе: организован весь необходимый комплекс противоэпидемических мер.
В настоящее время в рамках расследования устанавливают круг контактных лиц. Пять человек помещены в стационар и остаются под наблюдением врачей. Также выдано предписание о проведении дезинфекции.
Для выявления оспы обезьян у Роспотребнадзора есть зарегистрированные современные тест-системы, позволяющие обнаружить вирус максимально быстро.
Расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.
Ранее Министерство здравоохранения Подмосковья сообщило о госпитализации пяти человек, контактировавших с заболевшим оспой обезьян.