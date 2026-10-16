В Петербурге госпитализированы четыре человека с вирусом оспы обезьян

Четыре человека в Петербурге заболели оспой обезьян В Петербурге госпитализированы четыре человека с вирусом оспы обезьян

Москва16 окт Вести.В Санкт-Петербурге госпитализированы четыре человека, заболевших оспой обезьян, сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, вирус у пациентов подтвержден лабораторно. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В Петербурге четыре человека заболели оспой обезьян. Это уже второй случай в Центральной России за сутки отмечается в публикации

Накануне в Московской области пять человек доставили в больницу с подозрением на оспу обезьян.

По имеющимся данным, все госпитализированные проживали в одной квартире и 10 октября контактировали с возможным носителем инфекции. Подмосковный Минздрав уточнил, что они помещены в стационар в профилактических целях.

Проводятся противоэпидемические мероприятия. Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование.