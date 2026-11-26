В Петербурге госпитализировали двух человек с подозрением на оспу обезьян

Два человека попали в больницу в Петербурге с подозрением на оспу обезьян В Петербурге госпитализировали двух человек с подозрением на оспу обезьян

Москва26 ноя Вести.Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи получением информации о случаях заболевания оспой обезьян, сообщили в управлении ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, идет выявление контактных лиц и выдано предписание на дезинфекцию.

Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением 2 человека говорится в заявлении ведомства в MAX

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что для диагностики оспы имеются современные высокотехнологичные тест-системы, позволяющие детектировать вирус в кратчайшие сроки.