Роспотребнадзор сообщил о пяти пациентах с подозрением на оспу обезьян

В Петербурге и области проверяют случай оспы обезьян, пятеро госпитализированы Роспотребнадзор сообщил о пяти пациентах с подозрением на оспу обезьян

Москва16 окт Вести.В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пятеро человек попали в стационар из-за возможного заражения оспой обезьян. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по региону на платформе MAX.

После получения информация о предполагаемом случае заболевания специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора сразу приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию и запустили весь необходимый комплекс противоэпидемических мер.

В настоящее время в рамках расследования устанавливают круг контактных лиц. Пять человек госпитализированы и остаются под наблюдением врачей. Также выдано предписание о дезинфекции.

О возможном случае заболевания оспой обезьян в Санкт-Петербурге и Ленинградской области… Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением 5 человек говорится в публикации

Отмечается, что для выявления оспы обезьян у Роспотребнадзора есть зарегистрированные современные тест-системы, позволяющие обнаружить вирус максимально быстро.

Расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.