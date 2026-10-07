Москва7 октВести.В Московской области у 27-летнего мужчины подтвердился диагноз "оспа обезьян". Пациент прошел курс лечения в Домодедовской больнице и выписан домой. Об этом со ссылкой на пресс-службу медучреждения сообщает РИА Новости.
В инфекционном отделении Домодедовской больницы прошел курс лечения пациент, 27 лет, с диагнозом оспа обезьян, который был подтвержден лабораторными методамирассказали в медицинском учреждении
В больницу пациент поступил с характерными клиническими признаками заболевания. После курса лечения его состояние улучшилось, сейчас он находится под наблюдением участкового врача, уточнили в пресс-службе.