В Подмосковье прошел курс лечения мужчина с диагнозом "оспа обезьян" У жителя Подмосковья подтвердилась оспа обезьян, пациент прошел лечение

Москва7 окт Вести.В Московской области у 27-летнего мужчины подтвердился диагноз "оспа обезьян". Пациент прошел курс лечения в Домодедовской больнице и выписан домой. Об этом со ссылкой на пресс-службу медучреждения сообщает РИА Новости.

В инфекционном отделении Домодедовской больницы прошел курс лечения пациент, 27 лет, с диагнозом оспа обезьян, который был подтвержден лабораторными методами рассказали в медицинском учреждении

В больницу пациент поступил с характерными клиническими признаками заболевания. После курса лечения его состояние улучшилось, сейчас он находится под наблюдением участкового врача, уточнили в пресс-службе.