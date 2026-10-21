Врач рассказала о прививках для защиты от кори после контакта с больным Врач Уланкина: после контакта с больным корью спасает прививка в первые 72 часа

Москва21 окт Вести.Прививка от кори не до, а после общения с больным, может защитить от заражения, если сделана в первые 72 часа после контакта с носителем вируса. Об этом заявила врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина в беседе для NEWS.ru.

Если есть противопоказания вакцинации, то, по ее словам, для тех, кто обобо уязвим перед инфекцией, существует еще один способ, как уберечься от заражения – введение иммуноглобулина.

Непривитому человеку следует как можно быстрее обратиться к врачу. Вакцинация в первые 72 часа после контакта может предотвратить заболевание или облегчить его течение отметила врач

По ее словам, введение препарата, содержащего готовые антитела против вируса кори, это еще один способ экстренной профилактики при контакте с больным корью. Иммуноглобулин можно вводить детям, которые имеют противопоказания для вакцинации или еще не достигли 12-месячного возраста.

Для формирования устойчивого и стойкого иммунитете в России проводится двойная вакцинация от кори. Первую прививку от кори детям делают в годовалом возрасте, а вторую для закрепления иммунного ответа – в шесть лет. Не болевшим корью взрослым, не имеющим подтверждения о вакцинации или при сомнительном результате анализа на антитела IgG к вирусу кори также может потребоваться вакцинация, пояснила Ольга Уланкина. В этом случае, добавила врач, минимальный интервал между двумя прививками должен быть не менее полугода.

Прививка значительно снижает вероятность заражения корью, но не исключает ее полностью, предупредила Уланкина. Но в случае заражения у привитых пациентов риск значительно ниже риск заражения, а заболевание протекает обычно заметно легче.

21 октября не привитые от кори студенты юридического факультета МГУ были переведены на дистанционное обучение. После выявления случая заболевания на факультете проводятся противоэпидемические мероприятия.