Студенты МГУ, не привитые от кори, переведены на дистант В МГУ после выявления случая заболевания корью проводится экстренная вакцинация

Москва21 окт Вести.После выявления случая заболевания корью у студента юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в учебном заведении проводятся противоэпидемические мероприятия. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор по Москве сообщает ТАСС.

Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводит противоэпидемические мероприятия в МГУ им. М. В. Ломоносова в связи с регистрацией случая кори у студента говорится в сообщении

Студенты и сотрудники, не имеющие прививки против кори, а также получившие прививку однократно, переведены на дистант. Очное посещение учебного процесса для них ограничено, подчеркнули в ведомстве.

Проводится экстренная вакцинация.

Ранее появилась информация, что среди студентов юрфака МГУ выявлен случай заболевания корью.