В РГГУ из-за кори перевели на удаленку студентов корпуса на Кировоградской Студентов корпуса РГГУ на Кировоградской улице перевели на дистант из-за кори

Москва14 ноя Вести.В Российском государственном университете студентов корпуса на Кировоградской улице перевели на дистанционное обучение до 28 ноября - в вузе выявили случай кори. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Отмечается, что остальные корпуса РГГУ работают штатно.

На дистанционный формат обучения на 2 недели до 28 ноября переведены только студенты корпуса, расположенного на Кировоградской улице. Остальные корпуса продолжают работу в штатном режиме говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что после случая кори у студента МГУ имени Ломоносова Роспотребнадзор проводит в вузе противоэпидемические мероприятия. Администрация университета отправила на удаленку студентов и сотрудников факультета, привитых однократно или не имеющих сведений о вакцинации против кори.