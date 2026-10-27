До 28 октября продлили дистант студентам ВГТУ после атаки БПЛА в Воронеже

Студентам ВГТУ продлили дистант до 28 октября после атаки ВСУ на Воронеж До 28 октября продлили дистант студентам ВГТУ после атаки БПЛА в Воронеже

Москва27 окт Вести.В Воронежском государственном техническом университете продлили дистанционную форму обучения до среды, 28 октября, включительно. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Решение принято после массированной атаки БПЛА в Воронежской области в ночь на 26 октября.

Что касается детсадов и техникумов в Воронеже – все работают штатно. Вчера дистант организовали для тех, кто не пришел на занятия. Для тех, кто успел доехать до мест учебы, пары возобновлены очно отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке ВСУ в Воронежской области увеличилось до 39.