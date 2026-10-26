Москва26 октВести.В Воронежском государственном университете продлили дистанционный формат обучения до вторника, 27 октября, после массированной атаки БПЛА в Воронежской области в ночь на 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе университета в MAX.
Это касается всех форм и уровней обучения.
В связи со сложившейся обстановкой завтра, 27 октября, студенты всех форм и уровней обучения остаются на дистанционной форме обученияговорится в сообщении
Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на регион пострадали 39 человек. Трое человек погибли.