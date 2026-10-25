Здание колледжа серьезно пострадало при ударе по Ельцу

Студентов колледжа, пострадавшего при ударе по Ельцу, отправили на удаленку Здание колледжа серьезно пострадало при ударе по Ельцу

Москва25 окт Вести.Здание колледжа получило серьезные повреждения при ударе ВСУ по Ельцу, обучение студентов продолжится дистанционно. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Жабин.

В учебном заведении выбиты окна, повреждены фасад и кровля.

В ближайшие дни обучение для ребят будет организовано в дистанционном формате сказано в сообщении

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что днем 25 октября промышленная зона Ельца подверглась удару ВСУ. В результате один человек погиб и еще один получил ранения.