Москва25 октВести.Здание колледжа получило серьезные повреждения при ударе ВСУ по Ельцу, обучение студентов продолжится дистанционно. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Жабин.
В учебном заведении выбиты окна, повреждены фасад и кровля.
В ближайшие дни обучение для ребят будет организовано в дистанционном форматесказано в сообщении
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что днем 25 октября промышленная зона Ельца подверглась удару ВСУ. В результате один человек погиб и еще один получил ранения.