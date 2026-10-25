Москва25 октВести.Следователи СКР будут расследовать преступления ВФУ против мирных жителей нескольких регионов, включая Липецкую область. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
Елец повергся удару со стороны ВСУ днем 25 октября – атака пришлась на промышленную зону города.
Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Белгородской, Липецкой, Запорожской и Херсонской областей. В Липецкой области в результате удара ВСУ по промышленной зоне города Ельца погиб один человек, еще один пострадалсказано в сообщении
По последним данным, в нескольких многоэтажных домах Ельца повреждено остекление. Серьезно пострадало здание колледжа. В нем выбиты окна, повреждены фасад и кровля.