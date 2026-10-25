СК будет расследовать атаку ВСУ на Елец СК расследует удар ВСУ по Ельцу

Москва25 окт Вести.Следователи СКР будут расследовать преступления ВФУ против мирных жителей нескольких регионов, включая Липецкую область. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Елец повергся удару со стороны ВСУ днем 25 октября – атака пришлась на промышленную зону города.

Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Белгородской, Липецкой, Запорожской и Херсонской областей. В Липецкой области в результате удара ВСУ по промышленной зоне города Ельца погиб один человек, еще один пострадал сказано в сообщении

По последним данным, в нескольких многоэтажных домах Ельца повреждено остекление. Серьезно пострадало здание колледжа. В нем выбиты окна, повреждены фасад и кровля.