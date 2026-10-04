Москва4 октВести.Следственный комитет РФ планирует провести расследование новых преступлений ВСУ в Белгородской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.
Уточняется, что речь идет об атаках, в результате которых пострадали восемь мирных жителей региона, в том числе четыре ребенка.
Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступленийговорится в сообщении
Ранее губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за последние сутки из-за ударов ВСУ погибли три жителя региона, еще двенадцать пострадали.