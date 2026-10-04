СК расследует атаки ВСУ, в которых пострадали 8 жителей Белгородской области

СК будет расследовать новые преступления ВСУ против жителей Белгородской области СК расследует атаки ВСУ, в которых пострадали 8 жителей Белгородской области

Москва4 окт Вести.Следственный комитет РФ планирует провести расследование новых преступлений ВСУ в Белгородской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.

Уточняется, что речь идет об атаках, в результате которых пострадали восемь мирных жителей региона, в том числе четыре ребенка.

Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступлений говорится в сообщении

Ранее губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за последние сутки из-за ударов ВСУ погибли три жителя региона, еще двенадцать пострадали.