Москва27 сенВести.Следственный комитет России начнет расследование преступлений Украины против мирного населения российского приграничья. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Речь идет об атаках Украины на Белгородскую, Брянскую и Курскую области.
Следователи СК России будут расследовать преступления, совершенные украинскими вооруженными формированиями против мирных жителейнаписано в канале СК
В результате последних ударов два человека из гражданского населения пострадали в Белгородской области. В Брянской области ранены двое, в Курской пострадали еще двое.