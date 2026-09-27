Преступления ВСУ против мирных жителей приграничья РФ будут расследовать в СКР

СКР будет расследовать преступления ВСУ против жителей приграничных регионов Преступления ВСУ против мирных жителей приграничья РФ будут расследовать в СКР

Москва27 сен Вести.Следственный комитет России начнет расследование преступлений Украины против мирного населения российского приграничья. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Речь идет об атаках Украины на Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

Следователи СК России будут расследовать преступления, совершенные украинскими вооруженными формированиями против мирных жителей написано в канале СК

В результате последних ударов два человека из гражданского населения пострадали в Белгородской области. В Брянской области ранены двое, в Курской пострадали еще двое.