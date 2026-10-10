СК расследует атаки ВСУ, в результате которых погибли 4 и ранены 5 жителей ЛНР

СК будет расследовать новые преступления ВСУ против жителей ЛНР СК расследует атаки ВСУ, в результате которых погибли 4 и ранены 5 жителей ЛНР

Москва10 окт Вести.Следственный комитет РФ планирует провести расследование новых преступлений ВСУ в Луганской Народной Республики. Об этом ведомство сообщает в MAX.

Уточняется, что речь идет об очередных ударах по мирным жителям. Как сообщил ранее 10 октября глава региона Леонид Пасечник, за прошедшие сутки погибли 4 мирных жителя, еще 5 получили ранения.

По информации органов исполнительной власти, в Луганской Народной Республике за сутки в результате очередных преступных ударов по мирным жителям погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения говорится в сообщении

СК РФ установит причастных к произошедшему лиц и даст уголовно-правовую оценку их действиям.