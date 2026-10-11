После массированной атаки ВСУ на ЛНР возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по трем статьям возбуждено после ночной атаки ВСУ на ЛНР После массированной атаки ВСУ на ЛНР возбуждено уголовное дело

Москва11 окт Вести.Следственные органы возбудили уголовное дело по трем статья УК РФ после массированной ночной атаки украинских боевиков на территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества (ст. 105 УК РФ, ст. 30, ст. 105 УК РФ, ст. 167 УК РФ) в связи с массированной атакой вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в ЛНР говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Противник совершил налет в ночь на 11 октября, воскресенье. В Лисичанске ударам подвергся частный сектор. Погибли 15-летний подросток и 23-летний молодой человек. Пострадали, предварительно, 10 мирных жителей. Около 9 домов полностью разрушены, примерно 15 – частично повреждены.

В Ровеньках и Свердловском муниципальном округе ранения получили три человека. Всего были атакованы 11 муниципалитетов республики.