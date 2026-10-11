В результате налета ВСУ на Лисичанск полностью разрушены около 9 жилых домов

Дома полностью разрушены: подробности массированной атаки ВСУ на Лисичанск в ЛНР В результате налета ВСУ на Лисичанск полностью разрушены около 9 жилых домов

Москва11 окт Вести.В результате массированной атаки на Лисичанск в Луганской Народной Республике полностью разрушены около девяти жилых домов. Об этом на месте вражеской атаки рассказал представитель Минобороны РФ, передает информационная служба "Вести".

По его словам, противник начал наносить удары примерно в полночь 11 октября, в воскресенье.

Непосредственно около двенадцати ночи начался заход БПЛА противника на город Лисичанск непосредственно… Разрушено около девяти домостроений жилых, около пятнадцати получили частичные повреждения: выбиты окна, крыши повреждены, газ, электричество, свет сказал военнослужащий

Как ранее сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, вражескому налету подвергся частный сектор города. Погибли 15-летний подросток и 23-летний молодой человек. Пострадали, предварительно, 10 мирных жителей.