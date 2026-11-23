При украинских обстрелах в ЛНР один человек погиб и 6 пострадали

Один человек погиб и шестеро ранены при украинских обстрелах в ЛНР При украинских обстрелах в ЛНР один человек погиб и 6 пострадали

Москва23 ноя Вести.При атаках ВСУ в Луганской Народной Республике один человек погиб и ранены шестеро. Среди них – трое детей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в MAX.

По его словам, всего за сутки под огнем противника оказались 15 муниципалитетов, включая столицу республики. В результате атак ВСУ были повреждены жилые дома, транспортные средства.

Неонацисты продолжают террор мирных жителей республики: один человек погиб. Еще шестеро ранены, среди них – трое детей говорится в публикации

В Троицком муниципальном округе при атаке украинского БПЛА на легковой автомобиль погиб 28-летний мужчина.

Ночью в Белокуракинском муниципальном округе ВСУ ударили по жилому дому, в котором спала семья. Были ранены 13-летняя девочка и трое взрослых. При ударе по придомовой территории в Белокуракинском муниципальном округе пострадали 15-летний и 16-летний подростки, сообщил Пасечник.

Глава ЛНР заверил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.