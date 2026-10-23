Москва23 октВести.В результате ночной атаки ВСУ на Луганск повреждения получили шесть многоквартирных домов, сообщает Минстрой ЛНР.
На местах работают коммунальные службы и аварийные бригады.
6 многоэтажек пострадали в Луганске в результате ночной атаки БПЛА В домах повреждено остекление балконных блоков, квартир и мест общего пользования… В домах и на придомовой территории убирают осколки, оконные проемы временно закрывают пленкойговорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ
ВСУ в очередной раз атаковали город в ночь на 23 октября, в пятницу. Под ударами противника оказались, в том числе, территория оператора связи "Лугаком" и промышленного объекта. После начались перебои в работе связи и интернета.