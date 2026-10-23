Шесть многоэтажных домов повреждены при ночной атаке ВСУ на Луганск

В Луганске рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ Шесть многоэтажных домов повреждены при ночной атаке ВСУ на Луганск

Москва23 окт Вести.В результате ночной атаки ВСУ на Луганск повреждения получили шесть многоквартирных домов, сообщает Минстрой ЛНР.

На местах работают коммунальные службы и аварийные бригады.

6 многоэтажек пострадали в Луганске в результате ночной атаки БПЛА В домах повреждено остекление балконных блоков, квартир и мест общего пользования… В домах и на придомовой территории убирают осколки, оконные проемы временно закрывают пленкой говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ

ВСУ в очередной раз атаковали город в ночь на 23 октября, в пятницу. Под ударами противника оказались, в том числе, территория оператора связи "Лугаком" и промышленного объекта. После начались перебои в работе связи и интернета.