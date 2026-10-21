После атаки ВСУ на здание ЛТК в ЛНР начались перебои в работе связи и интернета

После массированной атаки ВСУ в ЛНР начались перебои в работе связи и интернета После атаки ВСУ на здание ЛТК в ЛНР начались перебои в работе связи и интернета

Москва21 окт Вести.После ударов ВСУ по зданию Луганской телефонной компании в ЛНР начались перебои в работе мобильной связи и интернета. Об этом сообщили в пресс-службе ООО" Мобильные коммуникационные системы".

В связи с нештатной ситуацией в некоторых районах Республики могут наблюдаться временные перебои в работе мобильной связи и интернета. Возможны ухудшение качества сигнала, прерывание звонков или временная недоступность всех услуг говорится в сообщении МКС в мессенджере МАХ

Специалисты работают над устранением аварии. Когда именно будет восстановлена связь, не уточняется.

Украинские боевики атаковали центр республиканской столицы ночью 21 октября, в среду. После ударов здание ЛТК загорелось, огонь распространился на все 10 этажей.

Судя по первым кадрам с места ЧП, появившимся в распоряжении ИС "Вести", здание полностью уничтожено.

В тот момент внутри находилась дежурная смена, часть сотрудников успела выйти, однако, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди.