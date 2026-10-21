МЧС: после ударов ВСУ огонь распространился на 10 этажей здания ЛТК в Луганске

Массированная атака ВСУ на Луганск: пламя охватило 10 этажей здания ЛТК МЧС: после ударов ВСУ огонь распространился на 10 этажей здания ЛТК в Луганске

Москва21 окт Вести.Спасатели продолжают работу на месте пожара в здании Луганской телефонной компании в центре города, который разгорелся после массированной атаки со стороны Украины. Как сообщает ГУ МЧС России по ЛНР, огонь распространился на все 10 этажей.

Ночью беспилотники ударили по зданию Луганской телефонной компании. Пламя охватило всю площадь с 1 по 10 этаж. Кроме того, вследствие удара повреждения фасадов получили близстоящие здания. Работа спасателей осложнялась угрозой повторных атак вражеских дронов говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Утром открытое горение удалось ликвидировать, проводится проливка конструкций. Предположительно, в здании могли остаться люди – в момент атаки там работала дежурная смена. Пропавших ищут.