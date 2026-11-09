В Луганске спасатели МЧС попали под удар при повторной атаке БПЛА

Спасатели МЧС подверглись атаке БПЛА в центре Луганска В Луганске спасатели МЧС попали под удар при повторной атаке БПЛА

Москва9 ноя Вести.Сегодня утром беспилотник ВСУ атаковал офисное здание на Советской улице в центре Луганска. При повторной атаке под удар попали спасатели, которые прибыли по вызову, сообщает ГУ МЧС по ЛНР.

Сначала в результате атаки БПЛА началось возгорание фасада, было повреждено остекление рядом стоящего многоквартирного жилого дома.

На место ЧП незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты.

Сразу по прибытии вблизи места работы спасателей произошла повторная атака БПЛА по открытой территории. К счастью, детонации не произошло говорится в публикации ведомства в MAX

Спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня. Личный состав не пострадал, отметили в республиканском главке МЧС.