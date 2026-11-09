Москва9 нояВести.Сегодня утром беспилотник ВСУ атаковал офисное здание на Советской улице в центре Луганска. При повторной атаке под удар попали спасатели, которые прибыли по вызову, сообщает ГУ МЧС по ЛНР.
Сначала в результате атаки БПЛА началось возгорание фасада, было повреждено остекление рядом стоящего многоквартирного жилого дома.
На место ЧП незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты.
Сразу по прибытии вблизи места работы спасателей произошла повторная атака БПЛА по открытой территории. К счастью, детонации не произошлоговорится в публикации ведомства в MAX
Спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня. Личный состав не пострадал, отметили в республиканском главке МЧС.