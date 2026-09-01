Москва1 сенВести.Главное управление МЧС России по Луганской Народной Республике сообщило в MAX об атаке вражеского беспилотника на подразделение спасателей, тушивших пожар.
Инцидент произошел 1 сентября в Северодонецке. Пожарным поступил сигнал о возгорании сухой травы на открытой территории площадью 400 квадратных метров.
В ходе тушения произошла атака противника — беспилотник нанес удар по автоцистерне подразделения МЧС Россиисказано в сообщении
Личный состав был немедленно вывезен из-под обстрела. К счастью, никто не пострадал.