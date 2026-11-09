Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в Лисичанске Пожарная автоцистерна подверглась удару дрона ВСУ в Лисичанске

Москва9 ноя Вести.В Лисичанске украинский беспилотник ударил по автомобилю МЧС России. Об этом главное управление ведомства по ЛНР сообщает в MAX.

Уточняется, что ночью БПЛА атаковали город, произошло возгорание. Пожарная машина выехала к месту происшествия, но по пути тоже была атакована.

По пути следования пожарная автоцистерна подверглась удару беспилотника говорится в сообщении МЧС

Люди успели покинуть автомобиль, поэтому никто не пострадал. Сама автоцистерна получила повреждения – удар пришелся по кабине боевого расчета.