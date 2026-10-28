ИС "Вести" опубликовала кадры атаки дрона ВСУ на пожарную машину в Луганске

ИС "Вести" показала момент удара беспилотника ВСУ по пожарной машине в Луганске ИС "Вести" опубликовала кадры атаки дрона ВСУ на пожарную машину в Луганске

Москва28 окт Вести.Информационная служба "Вести" показала кадры атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на пожарную автоцистерну в Луганске.

На видео запечатлен один из эпизодов ударов украинских войск по гражданским машинам.

Как отмечают журналисты, пожарные расчеты регулярно становятся мишенью целенаправленных ударов ВСУ, хотя красную автоцистерну сложно с чем-то перепутать.

Корреспондент ИС "Вести" дежурил вместе с пожарными в Лисичанске, Луганске и других населенных пунктах. По его словам, каждый выезд спасателей становится настоящим подвигом ради помощи людям

Мы дежурили с пожарными в Луганске, Лисичанске и других местах. Действительно, каждый выезд - это подвиг спасателей ради помощи другим людям говорит корреспондент ИС "Вести"

Эпизод в очередной раз доказывает, что украинские формирования не прекращают удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.