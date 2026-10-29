Москва29 октВести.Информационная служба "Вести" показала последствия удара Вооруженных сил Украины по многоквартирному жилому дому в центре Луганска.
Отмечается, что дом серьезно пострадал в результате попадания украинских беспилотников: выбиты окна, разрушены балконы. Припаркованные рядом машины жителей тоже получили повреждения.
Утром ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в центре Луганска… Дом … очень сильно пострадал от попадания дронов-камикадзе Украины: разрушены балконы, выбиты окнасообщает корреспондент ИС "Вести"
Все вокруг залито водой - пожарные тушили возгорание на крыше, возникшее при попадании БПЛА.
Многих жителей эвакуировали из квартир.
Ранее сообщалось, что утром в четверг, 29 октября, Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по центру Луганска. пострадали жилые дома, отделение почты и госархив, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура.