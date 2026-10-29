ИС "Вести" сняла последствия атаки ВСУ на многоквартирный жилой дом в Луганске

ИС "Вести" показала последствия удара ВСУ по жилому дому в центре Луганска ИС "Вести" сняла последствия атаки ВСУ на многоквартирный жилой дом в Луганске

Москва29 окт Вести.Информационная служба "Вести" показала последствия удара Вооруженных сил Украины по многоквартирному жилому дому в центре Луганска.

Отмечается, что дом серьезно пострадал в результате попадания украинских беспилотников: выбиты окна, разрушены балконы. Припаркованные рядом машины жителей тоже получили повреждения.

Утром ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в центре Луганска… Дом … очень сильно пострадал от попадания дронов-камикадзе Украины: разрушены балконы, выбиты окна сообщает корреспондент ИС "Вести"

Все вокруг залито водой - пожарные тушили возгорание на крыше, возникшее при попадании БПЛА.

Многих жителей эвакуировали из квартир.

Ранее сообщалось, что утром в четверг, 29 октября, Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по центру Луганска. пострадали жилые дома, отделение почты и госархив, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура.