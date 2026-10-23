ИС "Вести" опубликовала первые кадры с места ночного прилета БПЛА по "Лугаком"

"Били прицельно": ИС "Вести" поделилась кадрами с места прилета по "Лугаком" ИС "Вести" опубликовала первые кадры с места ночного прилета БПЛА по "Лугаком"

Москва23 окт Вести.Украинские боевики атаковали территорию оператора связи "Лугаком", в результате обстрела уничтожено оборудование, наблюдаются перебои в работе связи и интернета. ИС "Вести" делится первыми кадрами с места прилета.

Как минимум два прямых попадания по коммуникационному центру лишили … [местных жителей] частично возможностей мобильной связи, сотовой связи, передачи мобильных данных, потому что украинские боевики били прицельно по этому месту … Здание фактически разрушено сказал корреспондент ИС "Вести"

Помимо попадания в здание рядом с ним зафиксированы две воронки от прилетов.

Украинские боевики нанесли удары ночью 23 октября. Их целью стали территория оператора связи "Лугаком" и промышленный объект. В результате террористических действий также погибли два мирных жителя, еще четверо пострадали.

Ранее, 21 октября, украинские боевики также нанесли массированные удары по Луганску, в том числе по зданию Луганской телефонной компании, после чего там начался пожар. Погибли два инженера.