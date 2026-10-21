Москва21 октВести.Два инженера погибли в результате атаки украинских боевиков по зданию Луганской телефонной компании. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Спасатели МЧС России обнаружили тела двух инженеров. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших … На месте происшествия работают экстренные службы и профильные специалистынаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Пасечник также отметил, что до 5 выросло число мирных граждан, пострадавших накануне в результате атаки на рейсовый автобус "Ростов-на-Дону – Стаханов" — еще одна женщина обратилась за медицинской помощью. Таким образом, все пятеро пострадавших пассажиров находятся под наблюдением медиков.
Ночью 21 октября украинские боевики нанесли массированные удары по Луганску.