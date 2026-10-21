Два инженера погибли после атаки ВСУ по зданию Луганской телефонной компании

Два человека погибли после атаки ВСУ по зданию Луганской телефонной компании Два инженера погибли после атаки ВСУ по зданию Луганской телефонной компании

Москва21 окт Вести.Два инженера погибли в результате атаки украинских боевиков по зданию Луганской телефонной компании. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Спасатели МЧС России обнаружили тела двух инженеров. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших … На месте происшествия работают экстренные службы и профильные специалисты написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Пасечник также отметил, что до 5 выросло число мирных граждан, пострадавших накануне в результате атаки на рейсовый автобус "Ростов-на-Дону – Стаханов" — еще одна женщина обратилась за медицинской помощью. Таким образом, все пятеро пострадавших пассажиров находятся под наблюдением медиков.

Ночью 21 октября украинские боевики нанесли массированные удары по Луганску.