Москва23 октВести.Перебои со связью и доступом в интернет начались после ночного удара ВСУ по Луганску. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.
Целью боевиков стали территория оператора связи "Лугаком" и промышленный объект.
Повреждения получили жилые дома, разрушено серверное и коммутационное оборудование. Наблюдаются проблемы с мобильной связью и доступом к сети Интернет. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, это может занять определенное времянаписал руководитель республики в мессенджере МАХ
Предварительно, в результате атаки пострадал один человек.
Двумя днями ранее противник нанес удар по зданию Луганской телефонной компании, после там начался пожар. В тот момент внутри находилась дежурная смена.
Судя по кадрам с места ЧП, которые оказались в распоряжении информационной службы "Вести", огонь полностью уничтожил здание. Погибли двое мирных жителей.