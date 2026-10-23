В ЛНР после атаки ВСУ на "Лугаком" начались перебои в работе связи и интернета

После атаки ВСУ на "Лугаком" в ЛНР начались проблемы со связью и интернетом В ЛНР после атаки ВСУ на "Лугаком" начались перебои в работе связи и интернета

Москва23 окт Вести.Перебои со связью и доступом в интернет начались после ночного удара ВСУ по Луганску. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.

Целью боевиков стали территория оператора связи "Лугаком" и промышленный объект.

Повреждения получили жилые дома, разрушено серверное и коммутационное оборудование. Наблюдаются проблемы с мобильной связью и доступом к сети Интернет. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, это может занять определенное время написал руководитель республики в мессенджере МАХ

Предварительно, в результате атаки пострадал один человек.

Двумя днями ранее противник нанес удар по зданию Луганской телефонной компании, после там начался пожар. В тот момент внутри находилась дежурная смена.

Судя по кадрам с места ЧП, которые оказались в распоряжении информационной службы "Вести", огонь полностью уничтожил здание. Погибли двое мирных жителей.