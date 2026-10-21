ИС "Вести" публикует первые кадры с места атаки ВСУ на здание ЛТК в Луганске

Появилось первое видео с места обстрела здания ЛТК в центре Луганска ИС "Вести" публикует первые кадры с места атаки ВСУ на здание ЛТК в Луганске

Москва21 окт Вести.В ночь на 21 октября украинские боевики нанесли массированные удары по центру Луганска. Существенные повреждения получило здание Луганской телефонной компании. Первые кадры с места появились в распоряжении информационной службы "Вести".

После атаки здание ЛТК загорелось, оно практически полностью уничтожено. Осколки разбросаны на десятки метров, автомобили, которые были припаркованы рядом, повреждены или выгорели дотла.

В момент вражеской атаки внутри находилась дежурная смена, часть сотрудников успела выйти, однако, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Специалисты обследуют здание и ликвидируют последствия ЧП.