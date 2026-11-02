Москва2 нояВести.Женщина погибла, еще двое мужчин получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по ЛНР. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник.
В ходе отражения вражеской атаки силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильно-огневые группы (МОГ) уничтожили около 120 воздушных целей.
В Старобельском муниципальном округе ВФУ атаковали автомобиль семейной пары. От полученных травм женщина погибла, мужчина получил ранения. На участке дороги Беловодск —Луганск противник нанес удар по грузовому автомобилю, пострадал водительнаписал Пасечник в своем канале в мессенджере МАХ
В Луганске в результате прилетов разрушено здание крупного интернет-провайдера "Лугаком" — серверное оборудование вышло из строя; повреждено здание Луганской телефонной компании, а также гражданская инфраструктура, жилые дома, продуктовый магазин, музыкальная школа и городской музей.
Ко всему прочему, удары были нанесены по коммунальной и гражданской инфраструктуре, жилым домам и транспортным средствам в Первомайске, Лисичанске, Новоайдарском, Славяносербском, Беловодском, Новопсковском, Кременском, Меловском, Свердловском муниципальных округах.