Женщина погибла, двое мужчин ранены после ударов украинских боевиков по ЛНР

Один человек погиб, двое пострадали после ударов украинских боевиков по ЛНР Женщина погибла, двое мужчин ранены после ударов украинских боевиков по ЛНР

Москва2 ноя Вести.Женщина погибла, еще двое мужчин получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по ЛНР. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник.

В ходе отражения вражеской атаки силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильно-огневые группы (МОГ) уничтожили около 120 воздушных целей.

В Старобельском муниципальном округе ВФУ атаковали автомобиль семейной пары. От полученных травм женщина погибла, мужчина получил ранения. На участке дороги Беловодск —Луганск противник нанес удар по грузовому автомобилю, пострадал водитель написал Пасечник в своем канале в мессенджере МАХ

В Луганске в результате прилетов разрушено здание крупного интернет-провайдера "Лугаком" — серверное оборудование вышло из строя; повреждено здание Луганской телефонной компании, а также гражданская инфраструктура, жилые дома, продуктовый магазин, музыкальная школа и городской музей.

Ко всему прочему, удары были нанесены по коммунальной и гражданской инфраструктуре, жилым домам и транспортным средствам в Первомайске, Лисичанске, Новоайдарском, Славяносербском, Беловодском, Новопсковском, Кременском, Меловском, Свердловском муниципальных округах.