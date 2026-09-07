Один человек погиб, трое ранены в ЛНР во время атаки беспилотников

В ЛНР во время атак ВСУ погибла женщина, еще три человека пострадали Один человек погиб, трое ранены в ЛНР во время атаки беспилотников

Москва7 сен Вести.Глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере МАХ сообщил о гибели мирной жительницы во время атаки дронов.

В Рубежном ВФУ ударили по легковому автомобилю, тяжелые ранения получила женщина. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей приводятся в сообщении слова главы республики

Пожилая женщина пострадала в Нижнем Нагольчике Антрацитовского муниципального округа во время атаки БПЛА на жилые дома.

В городском округе город Стаханов в результате атаки дрона пострадали два энергетики, которые ехали на подстанцию для проведения ремонтно-восстановительных работ. Пострадали двое работников, один из них от госпитализации отказался и вернулся на работу.