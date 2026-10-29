Москва29 октВести.В Луганске в результате утренней атаки ВСУ погибла женщина, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
При осмотре зданий, поврежденных в результате утренней атаки в Луганске, спасатели МЧС России выявили разрушенный жилой дом. К несчастью, при разборе завалов обнаружили погибшую женщинунаписал он в мессенджере MAX
Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
На месте происшествия работают экстренные службы, профильные специалисты и следователи СУ СК России по республике.
Утром 29 октября ВСУ атаковали центр Луганска. Повреждения получили жилые дома, здание отделения почты и госархива, автостоянка и гражданская инфраструктура. Выбито остекление в одной из школ.
Системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией ЛНР уничтожено свыше 40 воздушных целей, добавил Пасечник.