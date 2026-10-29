Погибшую женщину обнаружили под завалами разрушенного дома в Луганске

В Луганске под завалами разрушенного дома нашли тело женщины Погибшую женщину обнаружили под завалами разрушенного дома в Луганске

Москва29 окт Вести.В Луганске в результате утренней атаки ВСУ погибла женщина, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

При осмотре зданий, поврежденных в результате утренней атаки в Луганске, спасатели МЧС России выявили разрушенный жилой дом. К несчастью, при разборе завалов обнаружили погибшую женщину написал он в мессенджере MAX

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

На месте происшествия работают экстренные службы, профильные специалисты и следователи СУ СК России по республике.

Утром 29 октября ВСУ атаковали центр Луганска. Повреждения получили жилые дома, здание отделения почты и госархива, автостоянка и гражданская инфраструктура. Выбито остекление в одной из школ.

Системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией ЛНР уничтожено свыше 40 воздушных целей, добавил Пасечник.