Жительница Луганска: во время ночной атаки ВСУ мы сидели в квартире и дрожали

Сидели в коридоре и дрожали: очевидица — о ночной атаке ВСУ на Луганск Жительница Луганска: во время ночной атаки ВСУ мы сидели в квартире и дрожали

Москва23 окт Вести.Жительница Луганска Валентина рассказала, что во время ночной атаки украинских боевиков она сидела с близкими в квартире и дрожала. Об этом она рассказала в интервью ИС Вести.

Один из украинских дронов разбился в непосредственной близости от жилых многоэтажек, расположенных в восточных кварталах Луганска, — взрывом от прилета выбило сотни окон. Диаметр воронки от БПЛА более 3 м, глубина — около 1,5 м.

Сильно било … У меня и туалет, и ванна, все открылось, и штору сорвало. Мы сидели в коридоре, дрожали. Не пробило [квартиру] — это наше счастье, я вот до сих пор вся [трясусь] сказала Валентина

Украинские боевики нанесли удары ночью 23 октября. Их целью стали территория оператора связи "Лугаком" и промышленный объект. В регионе наблюдаются перебои в работе мобильной и сотовой связи, а также интернета.

В результате террористических действий также погибли два мирных жителя, еще четверо пострадали.